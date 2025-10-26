به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، محمدرضا خیرخواه مسئول موی تای کمیته استان البرز گفت: در هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در رشته موی تای میزبان بیش از ۱۷۰ دانش آموز از سراسر کشور در یک اردوی سه روزه هستیم.

محسن هداوند مسئول برگزاری مسابقات موتای کشور نیز اشاره به حضور پرشور ورزشکاران در این رقابت‌ها گفت: ورزشکاران ۳۱ استان و یک منطقه آزاد در این رقابت‌ها حضور داشتند و رقابت خود را در ۷ وزن و و رده سنی در بخش‌های مبارزه و حرکات نمایشی برگزار کردند.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های خوزستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.