مرحله اول عملیات مرمت امامزاده اسماعیل اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این عملیات مرمتی پس از ۶ ماه از آغاز آن با حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه به پایان رسید.
امیر کرمزاده ادامه داد: این مرمت باهدف حفاظت از میراثفرهنگی و حفظ هویت تاریخی شهر اجرا شده و مراحل بعدی مرمت نیز در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
امامزاده درب امام با ۲ گنبد کاشیکاری مُعرق واقع در خیابان عبدالرزاق اصفهان، یکی از آثار ملی ایران است.
تزیینات امامزاده اسماعیل مربوط به دوره صفویه است و بنای آن در کهنترین بافتهای تاریخی شهر اصفهان، در جوار «میدان امام علی (ع)» (میدان عتیق) قرار دارد.