پخش زنده
امروز: -
تیمهای بانک شهر و استقلال جویبار در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد جدال حساسی را برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقه هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور - جام یادگار امام (ره) در گروه B روز جمعه ۹ آبان ماه در سالن مهدی حاجی زاده جویبار با یک دیدار داغ و حساس پیگیری میشود.
این رقابت حساس بین تیمهای بانک شهر و استقلال جویبار برگزار میشود و حضور کشتی گیران مطرح داخلی و کشتی گیران روسی میتواند یک دیدار پرشور و هیجان را برای تماشاگران کشتی رقم بزند.
این مسابقه از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۹ آبان ماه در سالن مهدی حاجی زاده و به میزبانی تیم استقلال جویبار برگزار میشود.
سرپرست مسابقات: سید بهرام موسوی
نماینده سازمان لیگ: محمود فرهنگ رنجبر
سرپرست فنی: سعید عباسی
ژوری: کامران قاسم سلطانی زاده
داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین) رضا علی اصغری (گیلان) مهدی آقاولی (تهران) داود خوش منظر (تهران) حسام امامی (خراسان رضوی)
جدول نویس: علی مجیدی (مازندران)