

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به‌ مناسبت هفته پدافند غیرعامل، زنگ پدافند با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان در مشهد نواخته شد.

این آیین نمادین با هدف ترویج دانش و آگاهی عمومی نسبت به روش‌ های کاهش آسیب‌ پذیری زیرساخت‌ ها و تقویت توان ملی برای مقابله با تهدیدات برگزار شد.

سخنرانان مراسم، پدافند غیرعامل را راهکار عقلانی و کم‌ هزینه برای حفاظت از جان و سرمایه‌ های کشور دانستند و بر لزوم گسترش آموزش‌ های تخصصی در میان قشر دانش‌ آموز تأکید کردند.

در پایان، برنامه‌ های جدید آموزشی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل معرفی شد تا مدارس و مراکز آموزشی به‌ صورت هدفمندتر در مسیر ساخت جامعه‌ ای ایمن‌ تر گام بردارند.