محققان دانشگاه صنعتی اصفهان سامانه تصفیه فاضلاب کوچک مقیاس و سازگار با محیط زیست به منظور تصفیه فاضلاب جوامع کوچک و روستایی را طراحی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان و طراحان این سامانه با اشاره به اینکه حدو ۹۸ درصد روستاها بدون سیستم جمعآوری و تصفیه فاضلاب هستند، گفت: پسابهای روستایی به دلیل نبود سامانه تصفیه فاضلاب و بازیافت یا در سطح رها شده و یا در چاههای جذبی دفع میشوند که خود از عوامل جدی آلودگی آبهای زیرزمینی است.
امیرحسین بیکیان قرارگیری بسیاری از روستاها و آبادیهای کشور در دامنه کوهها و تپهها و وجود لایههای نفوذناپذیر در کف چاهها و پرشدن چاههای جذبی را از دیگر مشکلات دفع فاضلابهای روستایی دانست و افزود: در این طرح یک سامانه ارزانقیمت و سازگار با محیطزیست ارائه شده تا در تصفیه فاضلاب و بازیافت پساب برای فاضلابهای روستایی و جوامع کوچک استفاده شود.
وی ادامه داد: سامانه پیشنهادی، یک راهحل بهداشتی مبتنی بر طبیعت (NBS) یا یک سیستم تصفیه فاضلاب است که فرآیندهای طبیعی را برای تصفیه و مدیریت آبسیاه و خاکستری ترکیب میکند و بهعنوان جایگزینی برای سیستمهای سپتیک سنتی یا دیگر روشهای تصفیه فاضلاب محسوب میشود.
دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه این سامانه میتواند به شکل غیرمتمرکز و مشارکتی با استفاده از مواد بازیافتی ساخته شود، افزود: این سامانه روشی پایدار و سازگار با محیطزیست برای تصفیه فاضلاب با استفاده از فرآیندهای طبیعی ارائه میدهد.
وی با اشاره به اجرای نمونه آزمایشی این سامانه به مدت ۱۶ هفته در روستای خانآباد شهرستان کوهپایه گفت: نتایج اجرای این طرح کاهش مؤثر تمام پارامترها (BOD، COD، TSS، نیترات، فسفات، کلیفرمها)، خروجی نهایی کاملاً مطابق با استاندارد ایران، بی نیازی به برق، پمپ یا اپراتور تخصصی، طراحی ساده، بومیپذیر، و مناسب اقلیم خشک و نیمهخشک و قابلیت تعمیم برای روستاهای بدون سیستم فاضلاب بوده است.
این سامانه در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد امیرحسین بیکیان، دانشجوی رشته مهندسی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان سامانه نوین صعود کاپیلاری پساب برای تأمین آب آبیاری» و تحت هدایت جهانگیر عابدی کوپایی، استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشکده مهندسی کشاورزی این دانشگاه اجرا شده است.