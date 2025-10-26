معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: در راستای طرح میدان همدلی و به منظور تحقق عدالت آموزشی زمین چمن مصنوعی مدرسه اسحاق حسینی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی یزدی با اشاره به مشارکت مردم و خیرین در طرح میدان همدلی گفت: طرح میدان همدلی با هدف گسترش فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و به منظور تحقق توسعه عدالت آموزشی صبح امروز همزمان با هفته تربیت بدنی، زمین چمن مصنوعی ناحیه ۲ واقع در مدرسه استعداد‌های درخشان اسحاق حسینی افتتاح شد.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال در ۵۵۰ متر مربع برای استفاده و بهره برداری دانش آموزان این مدرسه ایجاد شده است.