پخش زنده
امروز: -
هشدار سطح زرد افزایش غلظت انباشت آلایندهها و اوج گیری آلودگی هوا در اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد، به دلیل پایداری جو، احتمال افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان از روز سهشنبه تا پایان روز پنجشنبه (ششم تا هشتم آبانماه) وجود دارد و این شرایط میتواند کیفیت هوا را به سطح ناسالم برای گروههای حساس برساند.
براین اساس مناطق تحت تأثیر این پدیده شامل شهرهای اصفهان، خمینیشهر، دهاقان، برخوار (دولتآباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوترآباد، نجفآباد و مبارکه است.
پایداری هوا در این مناطق میتواند به تجمع آلایندهها و کاهش کیفیت هوا منجر شود که بهویژه برای گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی خطرناک است.
اداره هواشناسی اصفهان به شهروندان توصیه کرد: برای کاهش اثرات این مخاطره، از اجرای فعالیتهای غیرضروری در ساعات اولیه روز و ساعات پرترافیک خودداری کنند؛ همچنین افراد حساس باید از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز پرهیز کنند.
در این اطلاعیه همچنین بر لزوم به کارگیری تدابیر پیشگیرانه برای کنترل فعالیتهای صنعتی و اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا تاکید کرده است.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و اجرای کارهای روزمره اختلالاتی به وجود آورد.
هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.