امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نظارت میدانی بر فرآیند گزیر

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴- ۱۵:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
جبران دو دهه ضرر یک بانک
جبران دو دهه ضرر یک بانک
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
خبرهای مرتبط

دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد

بازدید سرزده معاون اقتصادی سازمان بازرسی از چندین شعب بانک ملی

فرایند گزیر بانک آینده، نقطه آغاز حرکت اصلاحی در نظام بانکی

برچسب ها: بانک آینده ، گزیر ، نظام بانکی کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 