

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بانوان که به منظور حضور در تورنمنت سه جانبه هند به شهر شیلونگ سفر کرده بود دقایقی پیش با استقبال نادره درودیان، رییس دپارتمان بانوان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد.

ملی پوشان در این تورنمنت به مصاف تیم‌های هند و نپال رفتند که به ترتیب با نتیجه دو بر صفر و سه بر صفر هر دو بازی را با پیروزی پشت سرگذاشتند و قهرمان این رقابت‌ها شدند.

شاگردان جعفری در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا در چارچوب فیفادی ماه اکتبر در تورنمنت سه جانبه هند حضور یافتند.