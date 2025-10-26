سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: با راه اندازی ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان برداشته شد و کیفیت خدمات اینترنت به طور چشمگیری بهبود یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن دهقانی مقدم گفت : از ابتدای امسال تاکنون، ۱۹۰ طرح مخابراتی در خراسان شمالی با اعتبار هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسیدکه نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان محسوب می‌شود.

سرپرست مخابرات استان با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای ۶۱۹ طرح مخابراتی در استان گفت: هدف ما ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پایداری شبکه است و این پروژه‌ها گام مهمی در این مسیر به شمار می‌آیند.