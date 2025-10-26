سفر معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان به تهران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز اعلام کرد: ملا محمد ابراهیم صدر معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان برای شرکت در چهارمین نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) که با حضور وزرای کشور اعضای این سازمان در تهران برگزار می‌شود، وارد ایران شد.

وی هدف از این سفر را شرکت در نشست یاد شده، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه میان کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی عنوان کرده است.