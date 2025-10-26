به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، در پویش «هر شهروند یک خیر اجتماعی» ۳۰ سری جهیزیه به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) اهدا شد.

همایش پویش «هر شهروند یک خیر اجتماعی» با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت قوه قضاییه در استان البرز همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) با هدف ترویج مشارکت خیرین در سطح استان و جامعه برگزار شد.

علاوه بر تأمین لوازم ضروری برای نیازمندان، برنامه‌هایی در زمینه تعمیرات منازل مددجویان، پرداخت وام‌های اشتغال و ارائه تسهیلات در دستور کار قرار دارد.