سرپرست جهاد کشاورزی مسجدسلیمان از تعیین تکلیف ۷۵ هزار و ۹۰۵ هکتار اراضی ملی و غیر ملی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه گفت: رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی، یکی از اقدامات موثر در صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی و کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی است.

وی افزود: در این راستا از ابتدای اجرای رفع تداخلات اراضی تاکنون ۵۸ پلاک مشمول تعیین تکلیف و ۶۱ هزار و ۳۰۹ هکتار اراضی ملی و ۱۴ هزار و ۵۹۶ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و تعیین تکلیف شد.