رئیس پلیس فتا خوزستان از کاهش ۱۴ درصدی جرائم سایبری در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و همکاری مردم و رسانه‌ها را عامل این موفقیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی حسینی اظهار کرد: در کنار تلاش‌های مجدانه همکارانم در پلیس فتا، همکاری مردم، اطلاع‌رسانی به‌موقع اصحاب رسانه و فعالیت مسئولانه کاربران فضای مجازی نقش مهمی در تحقق این کاهش داشته است.

وی با اشاره به چهار عنوان از مهم‌ترین جرائم سایبری شایع، از مردم خواست هوشیار باشند و هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند.

رئیس پلیس فتا خوزستان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی و همراهی رسانه‌ها مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی است.