پخش زنده
امروز: -
بانوی طراح لباس خوزستانی موفق شد در رویداد بینالمللی «مد و طراحی لباس» با همکاری مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق، مقام ویژه خلاقیت را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بانوی طراح لباس خوزستانی در رویداد بینالمللی «مد و طراحی لباس» با همکاری مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق مقام ویژه خلاقیت در مد را از هیات داوران دریافت کرد.
مرضیه نوری، طراح لباس با ارایه اثری در بخش پوشاک اقوام سنتی حضور یافت و توانست مقام ویژه هیات داوران در بخش «خلاقیت در مد» را به خود اختصاص دهد.
وی با طراحی لباسی برگرفته از فرهنگ قوم بختیاری، جلوهای از اصالت، قدرت و هویت زن ایرانی را به نمایش گذاشت.
دومین دوره رویداد بینالمللی «مد و طراحی لباس» با همکاری مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل برگزار شد.
این رویداد با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان طراحان ۲ کشور و معرفی ظرفیتهای بومی و قومی ایران در عرصه مد برگزار شد.
در این دوره، طراحان در بخشهای مختلف از جمله عبا، پوشاک اقوام سنتی، لباس مجلسی، عروس، مردانه و زنانه به رقابت پرداختند.