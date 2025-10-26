به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۲۷ هزار و ۷۱۷ لیتر نفتگاز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شوش رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین برای وسیله حامل سوخت کشف شده، ۱۱ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال محکوم کرد و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان شوش پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.