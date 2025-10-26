پخش زنده
امام جمعه اندیکا گفت: مردم اندیکا فقط یک بیمارستان میخواهند؛ در منطقهای که سالهاست از کمبود خدمات درمانی و مشکلات راه و بهداشت رنج میبرد، این مطالبه ساده، به آرزویی بزرگ برای مردم تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام محمد کمیل بوری با ابراز نگرانی از وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان اظهار کرد:نبود بیمارستان در اندیکا یکی از بزرگترین دردهای مردم این منطقه است. من پیش از حضور در این شهرستان، درباره وضعیت آن تحقیق کردم و اولین موضوعی که با آن روبهرو شدم، همین مسئله نبود بیمارستان بود. متأسفانه مردم اندیکا برای کوچکترین درمان باید مسیرهای طولانی، گاه تا ۷۰ یا ۸۰ کیلومتر را طی کنند تا به بیمارستانهای اطراف برسند.
وی افزود: برخی شهرستانها امروز به دنبال تأسیس بیمارستانهای تخصصی اطفال یا مراکز فوقتخصصی هستند، اما مردم اندیکا هنوز از داشتن یک بیمارستان معمولی محروماند. ما نه دنبال بیمارستان خاص هستیم، نه امکانات ویژه میخواهیم؛ فقط یک بیمارستان ساده که مردم بتوانند با آرامش برای درمان مراجعه کنند.
امام جمعه اندیکا ادامه داد: شرایط راههای مواصلاتی این منطقه هم خود به معضل بزرگی تبدیل شده است. بسیاری از روستاهای اندیکا مسیرهای صعبالعبور دارند و وقتی بیماری در خانوادهای پیش میآید، تا رسیدن به نزدیکترین مرکز درمانی، گاهی جان بیمار از دست میرود.
وی تأکید کرد: از همه مسئولان استانی و کشوری درخواست دارم این درد را بشنوند و آن را جدی بگیرند. این مردم گردن ما حق دارند؛ این صدا فریاد یک منطقه مظلوم است که فقط بیمارستان میخواهد.
حجتالاسلام بوری خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان در حال پیگیری هستند، اما این تلاشها کافی نیست. باید با همت جدیتری وارد عمل شوند تا اندیکا هم مانند دیگر شهرهای کشور از یک بیمارستان مجهز برخوردار شود.