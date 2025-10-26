پخش زنده
۹۱ قلم تجهیزات تخصصی کارگاهی میان هنرستانهای خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در آیین توزیع این تجهیزات که در هنرستان شهید مطهری اهواز برگزار شد گفت: دستیابی به سهم ۵۱ درصدی جذب در پایه دهم رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش یک دستاورد مهم برای آموزش و پرورش خوزستان است.
ناصر علی فر با اشاره به اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم کشوری رشتههای مهارتی باید به ۵۰ درصد برسد که خوزستان توانسته از این هدف عبور کند، ادامه داد: رشتههایی مانند هوش مصنوعی، الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، برق، صنایع شیمی و شبکه از جمله رشتههایی هستند که در اولویت توسعه قرار دارند تا با تحولات علمی روز همگام شویم.
وی با اشاره به توزیع تجهیزات تخصصی کارگاهی در بین هنرستانهای استان بیان کرد: این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان در میان ۳۹ منطقه آموزش و پرورش استان توزیع میشود و تأکید ما این است که امکانات خریداریشده صرفاً برای استفاده آموزشی و مهارتآموزی دانشآموزان باشد، نه برای انبار شدن در مدارس.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: هدف نهایی ما تربیت دانشآموزان ماهر، خلاق و کارآفرین است و توسعه مهارتآموزی در هنرستانها مسیر اصلی تحقق این هدف در آموزش و پرورش خوزستان خواهد بود.