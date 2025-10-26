به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی میامی گفت : ماموران پلیس حین گشت زنی در شهر مشاهده کردند فردی در حال عربده کشی، قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی در میدان امام رضا است و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند .

سرهنگ سیدمهدی موسوی با بیان اینکه متهم به محض مشاهده ماموران با خودرو از محل متواری شد گفت : حین تعقیب و مراقبت فرد خاطی، متهم با حرکات مخاطره آمیز در بلوار خلیج فارس با یک دستگاه کامیون تصادف کرد و راننده دستگیر شد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد، ادامه داد: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم با دارا بودن سوابق متعدد کیفری با دستور قضایی روانه زندان شد.