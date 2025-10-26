پخش زنده
رئیس اداره گاز ناحیه شهرستان جم از مصدوم شدن ۵ نفر در حادثه انفجار گاز در یک منزل مسکونی در بلوار چمران شهر جم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهندس اندام گفت: صبح امروز گزارش یک مورد انفجار در یک منزل مسکونی طبقه ۲ در مجتع آپارتمانی ۷ واحدی در بلوار چمران شهر جم اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که به بیمارستان منتقل شدند.
اندام گفت: شدت انفجار منجر به تخریب بخشی از ساختمان و شکستن شیشهها، درب و پنجرهها شد.
وی افزود: بررسیهای فنی برای مشخص شدن علت انفجار ادامه دارد.