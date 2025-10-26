به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهندس اندام گفت: صبح امروز گزارش یک مورد انفجار در یک منزل مسکونی طبقه ۲ در مجتع آپارتمانی ۷ واحدی در بلوار چمران شهر جم اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که به بیمارستان منتقل شدند.

اندام گفت: شدت انفجار منجر به تخریب بخشی از ساختمان و شکستن شیشه‌ها، درب و پنجره‌ها شد.

وی افزود: بررسی‌های فنی برای مشخص شدن علت انفجار ادامه دارد.