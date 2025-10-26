تیم فوتبال استقلال تهران در هفته هشتم فوتبال لیگ برتر با ۳ گل مقابل فجرشهید سپاسی به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال و فجرشهید سپاسی از ساعت ۱۵ در هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال تهران با ۱۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر از آلومینیوم در صدر جدول قرار گرفت و فجرسپاسی با ۹ امتیاز دهم است.



ترکیب فجرسپاسی:

علی غلامزاده، محمد آژیر، سینا شاه عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، شروین بزرگ و حسین شهابی

سرمربی: پیروز قربانی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

لحظات حساس:

دقیقه ۲: علیرضا کوشکی با یک حرکت خوب از سمت چپ نخستین موقعیت بازی را خلق کرد که ارسال زمینی او را غلام‌زاده با بازی‌خوانی خوب و یک شیرجه مناسب، قطع کرد.

دقیقه ۱۰: پس از ارسال فرشید اسماعیلی به روی دروازه استقلال، سینا شاه‌عباسی ضربه سری را روانه دروازه استقلال کرد که حسین شهابی و محمد آژیر نتاونستند از این فرصت خوب استفاده ببرند و حبیب فرعباسی با واکنشی به موقع دروازه تیمش را نجات داد.

دقیقه ۱۲: میثم مرادی روی یک ضدحمله صاحب فرصت شد و در شرایطی که می‌توانست با یک پاس خوب توپ را به حسین شهابی برساند، با خودخواهی ضربه‌اش را روانه دروازه کرد که شوت بی‌دقت او از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: استقلال صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که شوت یاسر آسانی با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۲: روی یک حرکت خوب و دیدنی از سمت راست، مرادی با یک ارسال به محوطه جریمه استقلال، توپ را به شهابی رساند و او نیز با پشت پا، توپ را به شروین بزرگ سپرد که ضربه بسیار خطرناک او از بالای دروازه به بیرون رفت. البته در ادامه، کمک‌داور این صحنه را آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۳۶: پاس در عمق دیدنی مهران احمدی به یاسر آسانی رسید و او در گوشه محوطه جریمه صاحب فرصت شد که شوت او به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۷: روی یک پاس به محوطه جریمه استقلال، توپ نصیب فرشید اسماعیلی شد که شوت با فاصله زیاد از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۴۰ خطای واضح شاه‌عباسی روی سحرخیزان منجر به اعلام پنالتی شد و یاسر آسانی در دقیقه ۴۲ این توپ را به گل تبدیل کرد.

در دقیقه ۳+۴۵ به دلیل خطای هند بازیکن فجر، یک پنالتی به سود استقلال اعلام شد و سحرخیزان موفق شد این توپ را به گل دوم استقلال تبدیل کند.

دقیقه ۴۶: در اوضاعی که گلر فجرسپاسی از دروازه خارج شده بود، سحرخیزان با استفاده از اشتباه بزرگ دروازه‌بان و مدافع میزبان، مقابل دروازه خالی قرار گرفت که در عین ناباوری ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۵۲: پس از چند بار رفت و برگشت توپ بین بازیکنان دو تیم، فجرسپاسی در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که شوت حقدوست با فاصله بسیار زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۷۴: دو ارسال پیاپی بازیکنان فجرسپاسی، راه به درون دروازه استقلال نبرد. سانتر وثوقی‌فرد با ضربه سر محمد آژیر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۷: حسین گودرزی: ارسال کرنر رامین رضاییان به روی دروازه با ضربه سر مدافعان فجرسپاسی دفع شد که پشت محوطه جریمه، حسین گودرزی با یک شوت دیدنی و ضربه‌ای استثنایی، به زیباترین شکل ممکن توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند.