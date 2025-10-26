عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بیشتر بیماران در صورت درمان صحیح و منظم، بدون نیاز به آنتی‌بیوتیک یا جراحی بهبود کامل پیدا می‌کنند.

آیا ۹۵ درصد بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن بدون نیاز به جراحی درمان می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح‌الله عباسی افزود: در بسیاری از موارد، سینوزیت‌های حاد که به‌درستی درمان نمی‌شوند یا به دفعات تکرار می‌گردند، به شکل مزمن درمی‌آیند.

او تصریح کرد: این بیماران معمولاً با شکایت از خلط پشت حلق و احساس سنگینی در سر مراجعه می‌کنند و در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید این وضعیت، آلرژی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در درمان سینوزیت مزمن برخلاف فاز حاد، آنتی‌بیوتیک نقش چندانی ندارد و پزشک بیشتر تمرکز خود را بر باز نگه‌داشتن مسیر خروج ترشحات سینوس‌ها از طریق دارو‌های ضدالتهاب، اسپری‌های موضعی و شست‌وشوی منظم بینی قرار می‌دهد.

روح‌الله عباسی افزود: وقتی دریچه‌های خروجی سینوس‌ها باز باشند، ترشحات درون آنها تجمع پیدا نمی‌کند و به‌تدریج تخلیه می‌شوند که همین موضوع بهبود چشمگیری در وضعیت بیمار ایجاد می‌کند.

او تصریح کرد: معمولاً با ادامه این روند درمانی در بازه زمانی دو تا چهار هفته، بسیاری از بیماران بهبودی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند و بنابراین تصور نادرستی است که گفته شود سینوزیت مزمن درمان‌پذیر نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بر اساس تجربه بالینی، حدود ۹۰ درصد بیماران تنها با درمان دارویی و مراقبت‌های منظم، بدون نیاز به آنتی‌بیوتیک بهبود می‌یابند و وضعیت آنها به حالت طبیعی بازمی‌گردد.

روح‌الله عباسی افزود: تنها درصد محدودی از بیماران حدود ۵ تا ۱۰ درصد ممکن است به درمان دارویی پاسخ کامل ندهند و در چنین مواردی، پزشک ممکن است تصویربرداری سی‌تی‌اسکن از سینوس‌ها را برای بررسی دقیق‌تر وضعیت آناتومیک و میزان انسداد توصیه کند.

او تصریح کرد: در صورتی که بررسی‌ها نشان دهد مسیر‌های تخلیه سینوس‌ها به‌شدت تنگ یا بسته هستند، جراحی اندوسکوپیک سینوس می‌تواند به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در صورت رعایت اصول درمانی شامل شست‌وشوی منظم بینی با سرم نمکی، مصرف دارو‌های ضدالتهاب، استفاده صحیح از اسپری‌های تجویزی و پرهیز از عوامل تحریک‌کننده مانند آلرژن‌ها و آلودگی هوا، بیشتر بیماران از علائم آزاردهنده سینوزیت مزمن رهایی پیدا می‌کنند و کیفیت زندگی آنها به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.