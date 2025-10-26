پخش زنده
تفاهمنامه همکاری طرح «همیار گاز» بین اداره کل آموزش و پرورش و شرکت گاز استان یزد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به منظور ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف انرژی و استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و شرکت گاز استان یزد با حضور مدیران دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد بستر همکاری مشترک در طراحی و اجرای برنامههای کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی، بر پایه اصول تعامل سازنده، همافزایی ظرفیتها و پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی منعقد شد.
از جمله اهداف اصلی این تفاهمنامه میتوان به ارتقای بهرهوری انرژی در کشور، کاهش هزینههای انرژی و افزایش صرفه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست از طریق کاهش انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای و همچنین ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز در بین فرهنگیان و دانشآموزان اشاره کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرح ملی «همیار گاز» با همکاری آموزش و پرورش و شرکت گاز استان یزد در مدارس اجرا خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت معلمان و دانشآموزان، فرهنگ صحیح مصرف گاز در سطح جامعه ترویج یابد.