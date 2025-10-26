پخش زنده
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: طرح «نذر اشتغال» در زندانهای استان کرمان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با اشاره به این مطلب که طرح «نذر اشتغال زندانیان» به زودی اجرایی میشود، گفت: در قالب این طرح، مددجویان آموزش دیده در دورههای حرفه آموزی و اشتغال، پس از آزادی از زندان، با کمک خیران در مجموعههای مختلف مشغول به کار میشوند تا زمینه بازگشت آنها به زندگی اجتماعی و فردی فراهم شود.
رضا ذوالفعلی نژاد در نشست دادستانهای حوزههای قضائی استان کرمان به میزبانی دادسرای ماهان افزود: درحوزه حرفه آموزی به مددجویان زندان ها، براساس تفاهم نامههای منعقده با فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام میشود.
وی با بیان به این مطلب که دورههای حرفه آموزی در تمامی زندانهای استان دایر است، اظهارداشت: بر این مبنا، زندانهای استان کرمان در سال گذشته ۱۴۳ درصد فراتر از برنامههای تعیین شده از سوی سازمان زندانهای کشور اقدام کردهاند و این امر منجر به ارتقای رتبه استان کرمان در کشور شده است.
وی با اشاره به حضور پنج هزار و ۶۰۰ نفر از مددجویان زندانها در دورههای حرفه آموزی، تصریح کرد: برای این افراد گواهینامه حرفه آموزی به نحوی صادر میشود که نامی از زندان در آن وجود ندارد تا مددجو پس از آزادی بتواند از تسهیلات بانکی استفاده نموده و مشغول به کار شود
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که در حال حاضر ۱۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ در زندانهای استان فعال است و این روند رو به رشد ادامه دارد، تصریح کرد: راه اندازی کارگاههای اشتغال زا در زندانهای استان از حدود سه سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
ذوالفعلی نژاد با بیان اینکه در حال حاضرکارگاههای اشتغال در بیشتر زندانهای استان ایجاد و یا تجهیز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۱۰۰ نفر در این کارگاهها مشغول به آموزش هستند که از این تعداد، یک هزار و ۱۰۰ نفر به اشتغال نشسته مشغول هستند.