فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری عامل قتل یک زن جوان در شهر بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار سوسنی گفت: به دنبال گزارش وقوع مرگ مشکوک یک خانم جوان ۲۷ ساله در خودروی شخصیاش، بلافاصله مأموران پلیس و کارآگاهان اداره آگاهی در محل حاضر شدند، بررسیهای اولیه نشان داد که زن به وسیله مواد بیهوشکننده از هوش رفته و طلاهای او سرقت شده است.
وی افزود: با انجام اقدامات فنی، بررسیهای میدانی و استفاده از سرنخهای بهدستآمده، کارآگاهان پلیس موفق شدند در مدتزمان کوتاهی هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
سوسنی گفت: متهم به پلیس آگاهی منتقل و در تحقیقات اولیه ابتدا منکر هرگونه جنایت شد، اما با روبهرو شدن با ادله و مستندات موجود در پرونده لب به اعتراف گشود و انگیزه خود از قتل را سرقت طلا و جواهرات همراه قربانی بیان کرد.
وی با هشدار به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی و هوشیاری در برخورد با افراد ناشناس، تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با تمام توان و در کمترین زمان ممکن به هرگونه تهدید امنیتی و جرایم علیه جان و مال مردم واکنش نشان خواهند داد.