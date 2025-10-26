معاون میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان گفت: با مشارکت بین بخشی میان این اداره کل و شهرداری ایرانشهر، مراحل مرمت، حفاظت و بازسازی بنای تاریخی قلعه ناصری، بزرگترین قلعه تاریخی بلوچستان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی سعادتیان افزود : قلعه ناصری ایرانشهر جزء بنا‌های شاخص تاریخی منطقه محسوب می‌شود که به منظور حفاظت، صیانت و مرمت آن از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان طی سه سال گذشته به صورت متوالی، اعتبارات متناسبی جهت ترمیم اضطراری آن تخصیص یافته که عمدتاً مربوط به استحکام بخشی جداره‌ها و جرز‌های بنا بوده و تاکنون هم جدار‌های جنوبی، غربی و شمالی قلعه به همراه بخش‌هایی از فضا‌های داخلی از جمله سربازخانه مجموعه ، مرمت و ساماندهی شده است .

معاون میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: مقرر شده است تا شهرداری نسبت به جمع‌آوری ساخت و ساز‌های غیرمجاز در پیرامون این قلعه اقدام و منظر فرهنگی این بنای ارزشمند را آزادسازی کند که در همین زمینه ، غرفه‌های غیرمجازی که طی سال‌های متمادی در حریم قلعه جانمایی شده بود حذف شد.

وی گفت : در واقع مالکیت قلعه ناصری شهرستان ایرانشهر، در اختیار شهرداری است و طبق قوانین ابلاغی میراث فرهنگی و وزارتخانه، در مورد بنا‌هایی که مالکیت آنها با دستگاه دیگری است باید هزینه از محل اعتبارات همان دستگاه (یعنی شهرداری) تأمین شود و دستگاه مالک ، هزینه بهسازی را متقبل و پس از آن، فرآیند مرمت با نظارت اداره کل میراث فرهنگی انجام شود .

سعادتیان افزود : این اداره کل در نظر دارد با انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری ایرانشهر و صندوق احیا و بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی ، مراحل واگذاری این بنا به بخش خصوصی جهت تکمیل فرایند مرمتی تحت نظر میراث فرهنگی و بهره‌برداری و احیای آن را در قالب نهضت احیای بنا‌های تاریخی سیستان وبلوچستان انجام دهد که با این رویکرد علاوه بر انجام مرمت تکمیلی بنا، اشتغال زایی مناسبی نیز در سطح شهرستان رقم خواهد خورد و درب این بنا به روی بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران زمین گشوده خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی و حساسیت فعالان فضای مجازی و دوستداران میراث فرهنگی ارزشمند این استان، گفت : این اداره کل با هماهنگی و مشارکت سایر دستگاه‌ها تمام تلاش خود را برای حفظ، صیانت، مرمت و بهسازی بنا‌های تاریخی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد تا این افراد نسبت به افزایش سواد میراثی و فرهنگ‌سازی جامعه مبنی بر حفاظت از این بنا‌ها اهتمام جدی و بیشتری به خرج دهند چرا که بار‌ها شاهد بوده‌ایم یک بنا با صرف اعتبارات مرمت و بهسازی شده، اما متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا مغرض ، با دیوارنویسی و نصب اطلاعیه‌های تبلیغاتی بر روی این بنا‌ها تمامی زحمات همکاران بنده را تحت تأثیر قرار می‌دهند که ضرورت دارد در این خصوص نیز مشارکت بیشتری از سوی مردم داشته باشیم.

قلعه ناصری ایرانشهر به عنوان یکی از قلعه‌های مهم در جنوب سیستان و بلوچستان و بعد از قلعه بمپور ، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قلعه خشت و گلی در بلوچستان محسوب می‌شود. این قلعه ، یکی از آثار تاریخی به جای مانده از عصر قاجاریه است که به عنوان قلعه ناصری نیز شناخته می‌شود. این دژ در شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان واقع شده و یادگاری از زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار است که در سال ۱۳۷۵ در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسید.