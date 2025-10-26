به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: با هدف خدمت رسانی و محرومیت زدایی، بهسازی و آسفالت ۹ روستای شهرستان هویزه در دستور کار قرار گرفت.

فلاح پور با اشاره به اینکه این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان انجام شده است، ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها تمامی معابر این مناطق روستایی آسفالت شدند.

وی همچنین از بازنگری طرح هادی در ۶ روستای شهرستان هویزه خبر داد و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۰ جلد سند برای منازل مناطق روستایی این شهرستان صادر شده است.