به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،فرمانده انتظامی منوجان از شناسایی محل عبور و توقیف ۱۷ دستگاه وانت حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی گفت:در راستای طرح عملیاتی مقابله با قاچاق کالا و سوخت،ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و پایش محورهای اصلی و فرعی حوزه شهرستان از نقاط عبور محموله‌های سوخت قاچاق مطلع شدند.

وی افزود:در این راستا ماموران با استقرار شبانه روی چندین تیم در نقاط فرعی و صعب‌العبور حوزه شهرستان ۱۷ دستگاه وانت حامل سوخت قاچاق را شناسایی و این کاروان خودرویی را در چند عملیات ضربتی و هماهنگ متوقف کردند.

فرمانده انتظامی منوجان تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها که اکثرا فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش بودند بیش از ۴۰ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۲۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.