استاندار یزد در پیامی توییتری، ضمن تبریک روز پرستار، از خدمات این قشر فداکار قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی امروز به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از بیمارستان افشار بازدید کرد.

وی سپس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز، همزمان با سالروز ولادت باسعادت اسوه صبر و ایثار، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، توفیق حضور در جمع پرستاران عزیز بیمارستان افشار را داشتم.

از نزدیک شاهد تعهد، تخصص و انسانیت مثال‌زدنی این عزیزان در خدمت به مردم بودم. شما قهرمانان بی‌ادعای عرصه سلامت هستید. خدا قوت و روزتان مبارک.