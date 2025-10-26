به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه که مدیران ارشد سازمان آب و فاضلاب کشور و نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور داشتند، بر اهمیت استفاده از بازی‌های دیجیتال با توجه به جامعۀ ۲۹ میلیون نفری بازیکنان در ایران برای فرهنگ‌سازی مصرف آب و آموزش فرآیندهای فاضلاب تأکید شد.

بررسی فرآیندهای ورود، مدل‌های سرمایه‌گذاری و الگوهای کسب‌وکار مناسب برای سازمان آب و فاضلاب در حوزۀ بازی‌های جدی از محور اصلی بحث‌ها در این نشست بود.

در این نشست امیر محمدرضایی، معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با ارائه دو راهبرد اصلی کوتاه مدت و بلند مدت برای ورود سازمان آب و فاضلاب کشور به حوزه بازی‌های جدی گفت: در راهکار کوتاه‌مدت، همکاری با بازی‌های پرطرفدار داخلی و بین‌المللی برای گنجاندن مأموریت‌ها و محتواهای مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف آب و آموزش فرآیندهای تصفیه می‌تواند دنبال شود.

وی افزود: یکی از راهکارهای سریع و کم‌هزینه، همکاری با بازی‌های بزرگ و پرطرفدار داخلی و بین‌المللی برای گنجاندن محتوا، مأموریت‌ها یا مسابقاتی با موضوعات مرتبط با فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب، آشنایی با چرخۀ فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها است. این روش امکان دسترسی به میلیون‌ها کاربر را در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌کند.

محمدرضایی افزود: در راهبرد بلندمدت، می‌تواند شناسایی و حمایت از ایده‌های بازی‌سازان داخلی برای تولید بازی‌های کامل در حوزه آب و فاضلاب، از نمونه اولیه تا تولید نهایی مدنظر قرار گیرد. این فرآیند می‌تواند با حمایت از توسعۀ نمونه‌های اولیه (پروتوتایپ) ایده‌های اولیه آغاز شده و در صورت موفقیت، به تولید بازی کامل بینجامد.

در ادامه این نشست معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به‌عنوان نمونه‌های موفق همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با نهادهای دولتی دیگر، از جمله نیروی انتظامی و پروژه‌های انجام شده در حوزه برق و گاز اشاره کرد. همچنین وحیداسلامی، مدیر تولیدات محتوایی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ضمن معرفی نمونه‌های بین‌المللی بازی‌های مرتبط با آب و فاضلاب به بررسی اهداف ساخت و طراحی آنها پرداخت و رویکردهای نهایی قابل طرح در این حوزه را در همکاری‌های مشترک میان این سازمان و بازی‌سازان را برای مدیران سازمان آبفا تشریح کرد.

حسن مداحی، مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌های ویدیویی (اسرا)، نیز در این نشست درباره نقش «سواد بازی» و نظام رده‌بندی اسرا در تولید بازی‌های آموزشی توضیحاتی ارائه داد و با معرفی نمونه‌هایی از بازی‌های مختلف در ژانرهای گوناگون (از استراتژی و شبیه‌سازی تا ماجراجویی) که می‌توانند محمل مناسبی برای انتقال مفاهیم مرتبط با آب و فاضلاب باشند، گستردگی و انعطاف این رسانه را نشان داد.

این جلسه گامی مهم در جهت عینی‌سازی و عملیاتی کردن همکاری بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی این صنعت در کشور، و یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های زیرساختی ایران محسوب می‌شود. هدف نهایی، استفاده از قدرت جذب، تعامل و آموزش غیرمستقیم بازی‌های دیجیتال برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزۀ مدیریت مصرف آب، آشنایی با فرآیندهای تصفیۀ آب و فاضلاب و جلب مشارکت مردمی در این عرصۀ حیاتی است.

همچنین در راستای تعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با سازمان آب و فاضلاب اردوی «سواد آبی» برای بازی‌سازان 14 آبان برگزار می‌شود.

ارائه معکوس (Reverse Pitch) سازمان آب برای طراحی بازی‌ها، «مدیریت مصرف آب در بازی‌سازی» و بازدید از تصفیه‌خانه جنوب تهران از برنامه‌های این اردوی یک روزه است.

امکان ثبت‌نام برای شرکت بازی‌سازان در این اردو تا ۱۳ آبان ماه وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت همگرا به نشانی https://hamgara.ircg.ir/ اقدام کنند.