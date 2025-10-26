مدیرکل بیمه سلامت قم با اشاره به پوشش ۶۲۰ هزار نفری این بیمه در استان، از توسعه خدمات الکترونیک، افزایش حمایت از بیماران خاص و تقویت خدمات توانبخشی و پیشگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عباس فتحی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته بیمه سلامت،گفت: بیمه سلامت با چهار صندوق فعال شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق سایر اقشار (شامل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، طلاب خارجی)، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق بیمه همگانی ایرانیان، خدمات متنوعی را به جمعیت زیر پوشش ارائه می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر در سطح کشور و ۶۲۰ هزار نفر در استان قم از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند که پنج دهک اول درآمدی در صندوق بیمه همگانی ایرانیان به صورت رایگان زیر پوشش قرار دارند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به پرداخت هزار و 350 میلیارد تومان حق بیمه در قم طی سال گذشته، از تحقق ۱۰۰ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیک در استان خبر داد و گفت: ارائه خدمات با کارت ملی، راه‌اندازی «سامانه شهروندی بیمه سلامت» و اپلیکیشن «بیمه سلامت من» از جمله اقدامات در راستای تسهیل دسترسی غیرحضوری به خدمات بیمه‌ای است.

فتحی همچنین از گسترش حمایت از بیماران خاص خبر داد و گفت: تعداد بیماری‌های زیر پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص از ۱۰۷ به ۱۳۰ بیماری افزایش یافته که شامل بیماری‌های قلبی-عروقی و سرطان هم می‌شود.

وی به انعقاد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق پوشش خدمات بارداری، زایمان و درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: با ایجاد معاونت پیشگیری در ساختار بیمه سلامت، اکنون با ۷۸۲ پزشک و مرکز درمانی در استان قرارداد همکاری داریم.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم با اشاره به تعهد سازمان بیمه‌گر در پرداخت ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد خدمات سرپایی، گفت: هزینه دارو‌ها همچنان در تعهد کامل سازمان نیست.

فتحی با بیان اینکه رسالت بیمه سلامت خدمت بی‌منت و صیانت از سلامت جامعه در پرتو عدالت است، گفت: شهروندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۱۶۶۶، کد دستوری *۱۶۶۶# یا در ساعات اداری با شماره ۳۲۰۱ تماس بگیرند.

سوم تا نهم آبان هفته بیمه سلامت با شعار «بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالم‌تر» نامگذاری شده است.