دیدار رئیس سازمان بازرسی با وزیر کشور
وزیر کشور در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از روابط حسنه بین قوای مجریه و قضائیه، خواستار افزایش همکاریهای سازمان بازرسی کل کشور با وزارت کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی با تاکید بر لزوم فعالیت نهادها و سازمانها در چارچوب ماموریتها و وظایف گفت: باید به دنبال راهکاری برای حل مشکلات باشیم و این امر از همراهی و همدلی بین ارکان نظام حاصل میشود.
وی ضمن تاکید بر اولویت رویکرد پیشگیری گفت: مهمترین مسئله حوزه اقتصاد و معیشت است؛ این امر نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار ایجاد نارضایتی میان مردم را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: با همدلی مدیران و مردم میتوان از این برهه عبور کرد؛ بسیاری از مشکلات جامعه علیرغم فشار دشمنان قابل حل هستند و این نیازمند افزایش همکاری با یکدیگر است.
خدائیان با اشاره به همکاریهای این سازمان با دولت گفت: وزارت کشور نقش محوری در میان وزارتخانههای دولت دارد و استانداران به گفته رئیس جمهور، روسای جمهور استانها هستند؛ از این رو نقش مهمی در توزیع کالا و خدمات دارند و باید در زمینه رصد و نظارت نیز ورود کنند. استانداران باید در ورود و خروج و ترخیص کالاها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند تا یکپارچگی در این موضوع از بین نرود. همراهی با دولت از اولویتهای سازمان بازرسی است و در مواجهه با فساد رویکرد این سازمان کور کردن سرچشمههای فساد است.
وی افزود: خوشبختانه وزارت کشور و سازمان بازرسی بالاترین میزان تعامل را با یکدیگر دارند و از حسن توجه وزیر کشور در افزایش تعامل تقدیر کرد. با توجه به حضور آفای بلندیان در وزارت کشور انشاالله هماهنگیها و تعاملات بیشتر میشود.
گفتنی است این دیدار با حضور معاون راهبردی، اقتصادی، تولیدی، بازرس کل استان تهران، رئیس دفتر ویژه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بینالملل سازمان بازرسی کل کشور و معاونان عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس مرکز حراست و مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی وزارت کشور برگزار شد.