فیلم سینمایی «ناتور دشت» ساخته محمدرضا خردمندان به سی و یکمین جشنواره بینالمللی مینسک-لیستاپاد بلاروس راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «ناتور دشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم مینسک-لیستاپاد در کشور بلاروس به نمایش در میآید.
همچنین از دیگر آثار این سازمان، انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی و فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیهکنندگی محمدجواد موحد نیز در دو بخش دیگر رقابتی این جشنواره حضور دارند.
این جشنواره بینالمللی دارای بخشهای گوناگونی از جمله انیمیشن، کودک و نوجوان و مستند است. مأموریت این جشنواره معرفی «سینمای ارزشمند» است و از آثار هنری و مستقل تا فیلمهای شاخص و جریان اصلی سینمای جهان، با تمرکز بر تماشاگران از اهداف آن است.
امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبانماه سال جاری در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار میشود.
پخش بینالمللی این آثار، برعهده مرکز بینالملل سوره است.