به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این تجهیزات و امکانات ارسالی شامل جعبه و کیف کمک‌ های اولیه قدسنج ترازو و چارت بینایی سنجی با اولویت مدارس کم برخوردار و حاشیه شهرستان‌ های استان در نظر گرفته شده است.

محسن قطبی افزود: همچنین با توجه به نیازسنجی که در سطح مدارس استان صورت گرفت برای ۱۹۰ اتاق بهداشت، تجهیزات تخت معاینه در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در رابطه با ساحت زیستی بدنی، سلامت دانش آموزان در اولویت برنامه‌ های ما قرار گرفته است.