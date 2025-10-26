پخش زنده
۵۷ هزار قلم کالا و تجهیزات بهداشتی با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان در مشهد و شهرستان های خراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این تجهیزات و امکانات ارسالی شامل جعبه و کیف کمک های اولیه قدسنج ترازو و چارت بینایی سنجی با اولویت مدارس کم برخوردار و حاشیه شهرستان های استان در نظر گرفته شده است.
محسن قطبی افزود: همچنین با توجه به نیازسنجی که در سطح مدارس استان صورت گرفت برای ۱۹۰ اتاق بهداشت، تجهیزات تخت معاینه در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در رابطه با ساحت زیستی بدنی، سلامت دانش آموزان در اولویت برنامه های ما قرار گرفته است.