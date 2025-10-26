پخش زنده
تیم ملی راگبی بانوان ایران با عملکرد درخشان در رقابتهای آسیایی عمان، با کسب چهار پیروزی متوالی به فینال مسابقات آسیایی عمان صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای راگبی آسیا ترافی ۲۰۲۵ در شهر مسقط عمان برگزار میشود که تیم ملی زنان ایران با کسب چهار پیروزی متوالی برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال صعود کرد.
تیم ملی راگبی زنان ایران امروز یکشنبه موفق شد لبنان را با نتیجه ۳۴ بر صفر و اردن را با نتیجه ۳۹ بر صفر شکست دهد تا با توجه به دو پیروزی روز گذشته برابر کره جنوبی و ازبکستان، صعود مقتدرانهای به فینال این رقابتها داشته باشد.
دختران راگبیباز ایران در مسابقه فینال، امشب مقابل ازبکستان قرار میگیرند. این نخستین صعود تاریخ راگبی زنان ایران به فینال مسابقات آسیا ترافی است. ۲ سال قبل نیز زنان راگبی ایران موفق شدند برای نخستین بار صاحب مدال برنز آسیا شوند و روند تاریخ سازی آنها ادامه یافت.