تفاهم نامه همکاری میان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کارخانه نفتگستر جنوب به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این تفاهمنامه در راستای ایجاد زنجیره ارزشی مکمل، ارتقای توان تولید داخلی و توسعه همکاریهای صنعتی در استان خوزستان منعقد شده است.
عبدعلی ناصری با اشاره به موضوعات این تفاهم نامه افزود: امضای این تفاهمنامه گامی تازه در مسیر توسعه همکاریهای صنعتی و تقویت تولید ملی برمیدارد.
کارخانه نفتگستر جنوب با بومیسازی کامل دانش فنی و استفاده از مواد اولیه داخلی پس از سال ۶ توقف مجدد وارد مدار بهره برداری شد.