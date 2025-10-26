به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی با صدور پیامی هفته بیمه سلامت را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

باسمه تعالی

بیمه سلامت، نمادی از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تأمین یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه، یعنی سلامت، به‌شمار می‌آید و هفته بیمه سلامت، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از خادمان عرصه سلامت و مرور دستاورد‌های نظام بیمه‌ای کشور است چنان که این نهاد، با اتکا به اصول عدالت، کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، گام‌های موثری در جهت تحقق آرمان "سلامت برای همه" برداشته است.

تحقق عدالت در سلامت، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌ای، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، بیانگر توجه جدی نظام اسلامی به عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی است؛ حال آنکه خدمات گسترده بیمه سلامت، زمینه کاهش نابرابری‌ها و افزایش دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و حمایتی در نقاط مختلف کشور را فراهم آورده است.

در عین حال توجه به پیشگیری، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی از ارکان اصلی پویایی نظام سلامت است و امروز بیمه سلامت به پشتوانه‌ای اطمینان‌بخش برای آحاد مردم تبدیل شده و با تقویت روحیه به امید به زندگی در جامعه، موجب ارتقای کیفیت زیست و آرامش مردم شده است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته بیمه سلامت با شعار "بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالم‌تر" از تلاش‌های تمامی خدمتگزاران این عرصه در استان مرکزی قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را در خدمت به مردم شریف از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.