به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی با صدور پیامی هفته بیمه سلامت را تبریک گفت.
باسمه تعالی
بیمه سلامت، نمادی از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تأمین یکی از اساسیترین نیازهای جامعه، یعنی سلامت، بهشمار میآید و هفته بیمه سلامت، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از خادمان عرصه سلامت و مرور دستاوردهای نظام بیمهای کشور است چنان که این نهاد، با اتکا به اصول عدالت، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری اجتماعی، گامهای موثری در جهت تحقق آرمان "سلامت برای همه" برداشته است.
تحقق عدالت در سلامت، یکی از مهمترین شاخصهای توسعه انسانی و اجتماعی و گسترش پوشش بیمهای، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، بیانگر توجه جدی نظام اسلامی به عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی است؛ حال آنکه خدمات گسترده بیمه سلامت، زمینه کاهش نابرابریها و افزایش دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و حمایتی در نقاط مختلف کشور را فراهم آورده است.
در عین حال توجه به پیشگیری، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی از ارکان اصلی پویایی نظام سلامت است و امروز بیمه سلامت به پشتوانهای اطمینانبخش برای آحاد مردم تبدیل شده و با تقویت روحیه به امید به زندگی در جامعه، موجب ارتقای کیفیت زیست و آرامش مردم شده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بیمه سلامت با شعار "بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالمتر" از تلاشهای تمامی خدمتگزاران این عرصه در استان مرکزی قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را در خدمت به مردم شریف از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.