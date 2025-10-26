به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر نوری شادکام در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با حضور میرمحمدی نماینده تفت و میبد در مجلس گفت: آموزشی شدن بیمارستان امام جعفر صادق میبد علاوه بر کمک به افزایش تربیت نیروی انسانی در استان، به تامین نیروی متخصص در شهرستان میبد هم کمک می‌کند.

وی افزود: مصوب شد مجوز چند رشته هم در دانشکده علوم پزشکی میبد صادر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: بیمارستان امام جعفر صادق میبد دارای سه مشکل‌ام ار‌ای، دی کلینیک بیمارستان و سی سی یو است که مقرر شد اعتبارات آن تامین و این مشکلات در اسرع وقت مرتفع شود.

نوری شادکام خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت هم کار مهمی که باید انجام دهیم ساخت ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان، احداث ساختمان جدید مرکز خفتان و نقیبی به علت متسهلک بودن است که قرار شد تامین اعتبار شود.

وی اظهار داشت: در حوزه اورژانس هم قرار شد مبلغی برای تجهیز سه اورژانسی اختصاص یابد که در حال ساخت بوده و تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد. پایگاه‌های اورژانس باید به آمبولانس و تجیهزات اورژانسی تجهیز شوند تا بخش زیادی از مشکلات بهداشت و درمان و آموزش شهرستان میبد حل شود.