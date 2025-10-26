به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بازرسی‌های ویژه سازمان تعزیزات حکومتی از بازار سطح کشور با حضور محمد سرابیان معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیزات حکومتی کشور-کامران ملکی صادقی مدیر کل هماهنگی گشت‌های مشترک و‌امور نظارت بر سازمان و حسین نجف زاده مدیر کل تعزیرات حکومتی کشور در ارومیه هم اجرا شد.

در طرح بازرسی ویژه تنظیم بازار معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور شخصا امور بازرسی از واحد‌های صنفی را مدیریت می کند .

در بازرسی‌های امروز که بازرسان اداره کل صمت، بهداشت، دامپزشکی و اماکن هم حضور داشتند نخست فروشگا‌های زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گرفتند .

سپس نانوائی‌ها بررسی شد و‌واحد‌های صنفی متخلفان تعطیل شد و‌سرانجام بازار فروش مرغ زیر ذره بین بازرسان قرار گرفت .