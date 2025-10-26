پیکر مادر شهیدانِ دیدار و خواهر شهید والامقام باران رمضانی در جنت شهر داراب تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مرحومه صنم رمضانی مادر شهیدان محمد، رمضان و گنجعلی دیدار و خواهر شهید باران رمضانی بر دستان مردم شهر جنت شهر داراب تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید محمد دیدار در عملیات کربلای هشت در سال ۱۳۶۶ و در سن ۲۵ سالگی، رمضان دیدار در عملیات کربلای هشت در سال ۱۳۶۶ و در سن ۲۲ سالگی و گنجعلی دیدار در عملیات شلمچه در سال ۱۳۶۷ و در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسیدند.

همچنین باران رمضانی برادر مرحومه صنم رمضانی نیز در سال ۱۳۶۷ در سن ۲۶ سالگی و در عملیات شلمچه شهید شد.