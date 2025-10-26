به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سعید پورشعبانی گفت: از بین ۲۱ نمایش ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ۷ نمایش بدون اولویت به بخش مسابقه و ۱ نمایش به بخش جنبی این جشنواره راه یافتند.

او تصریح کرد: نمایش شاید بخشیدی؛ نویسنده: بهاره جلیایان، کارگردان: منیژه احمدی از همدان ، نمایش حراجی ماه مارس؛ نویسنده و کارگردان: مجتبی تهامی از رزن ، نمایش فیروز کوانتومی؛ نویسنده و کارگردان: امین مظفری از همدان ، نمایش نوشابه مشکی؛ نویسنده و کارگردان: سعید حسین‌پور از ملایر ، نمایش یک اثر هنری شاخص؛ نویسنده و کارگردان: مهدی شادمانی روشن از همدان ، نمایش سوت پایان؛ نویسنده و کارگردان: فریماه فرهمند از نهاوند ، نمایش آمدند، کشتند، بردند و رفتند؛ نویسنده و کارگردان: اتابک مهراد از نهاوند به بخش جنبی راه یافتند .

نمایش دلقک ناتمام؛ نویسنده: حسین حبیبی، کارگردان: امیر محمد نباتی از رزن هم به بخش جنبی راه یافت .

همچنین بخش خیابانی جشنواره بررسی و بازبینی شد و ۱۳ گروه نمایش خیابانی در این دوره شرکت کرده بودند و از این میان، دو گروه برگزیده در آیین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان همدان همچنین حسن شایان، مزدک مهیمنی، فرهاد لباسی، حامد ترابی و شهرام سلطانی را به عنوان هیات انتخاب سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی معرفی کرد.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان ۶ الی ۸ آبان‌ماه در همدان برگزار می‌شود.