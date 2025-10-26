به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بخشدار چلو شهرستان اندیکا گفت : از بعد از ظهر امروز چهارم آبان ماه بخشی از مراتع و پوشش گیاهی تالاب شیمبار دچار حریق شد .

علی بلدی با اشاره به اینکه با وقوع آتش سوزی در این تلاب نیروهای محیط زیست ، منابع طبیعی و گروه های مردمی به محل حادثه اعزام شدند ، ادامه داد : در حال پیگیری برای اعزام بالگرد در جهت تسریع برای خاموش کردن حریق هستیم .

پوشش عمده و قالب گیاهی در محدوده ۲ هزار هکتاری تالاب شیمبار درختچه‌های جاز، پده ، گز ، تمشک، زالزالک ، انگور وحشی یاقوتی است که حاکی از غنای طبیعی و تنوع گونه ای بالا ی این منطقه است.

منطقه حفاظت شده شیمبار ، کوهستانی و پوشیده از جنگل و مرتع است ؛ این منطقه حدود ۵۴ هزار هکتار وسعت دارد .

اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان درشمال شرق خوزستان قرار دارد.



