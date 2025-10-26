پخش زنده
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح مولدسازی، به تامین و ساخت مسکن برای دهکهای پایین و اقشار محروم اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دهمین نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن که با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی، مدیران کل استانها، و نمایندگان صندوق ملی مسکن برگزار شد، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان، از اختصاص بخشی از درآمدهای مولدسازی وزارتخانه به مسکن محرومان خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم تامین مسکن اقشار کمدرآمد است، گفت: بر اساس مفاد برنامه هفتم پیشرفت، ۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش و تهاتر املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی به این بخش اختصاص یافته است.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژههای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: میانگین کشوری این پروژهها به ۴۴ درصد رسیده و انتظار میرود با حمایت بانکها و نهادهای ذیربط، روند تکمیل واحدها سرعت گیرد.
او همچنین از بانک مسکن بهدلیل افزایش سقف تسهیلات متمم از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان قدردانی کرد و از سایر بانکها خواست همکاری خود را در پرداخت تسهیلات افزایش دهند.
به گفته معاون وزیر راه، دستورالعمل حمایت از دهکهای درآمدی یک تا چهار تدوین و در حال اجراست تا خانوارهای کمدرآمد بتوانند از مزایای طرحهای حمایتی مسکن بهرهمند شوند.
در این نشست، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آمادگی این سازمان برای رفع موانع اجرای طرحهای حمایتی در استانها خبر داد و تاکید کرد: آمادهسازی اراضی باید مطابق قانون و با هدف تسریع در روند احداث واحدها انجام شود.
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز اعلام کرد: میانگین پیشرفت طرح های مسکن در شهرهای جدید از ۱۸ به ۳۳ درصد رسیده و تعامل بیشتر میان ادارات کل راه و شهرسازی و شرکتهای عمران ضروری است.
اصغر نورالهزاده، مدیرعامل صندوق ملی مسکن نیز از عملکرد این صندوق در تامین منابع مالی تکمیل واحدهای مسکن مهر و پروژههای زیربنایی گزارش داد و همکاری گستردهتر بانکها را عامل اصلی موفقیت طرحهای حمایتی دانست.
در پایان نشست، منصور احمدلو، مشاور وزیر در امور ایثارگران، بر لزوم توجه ویژه به مسائل ایثارگران شاغل در مجموعههای وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و از برنامهریزی برای رفع مشکلات این قشر در دولت چهاردهم خبر داد.