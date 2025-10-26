پخش زنده
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست جدیدی از محصولات آرایشی لایهبردار و ماسکهای صورت و بدن فاقد مجوز را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از فرآوردههای آرایشی با عنوان اسکراب، ماسک و محصولات لایهبردار به دلیل استفاده از ترکیبات تأییدنشده و درج مشخصات غیرواقعی، غیرمجاز شناخته شدهاند. اسامی این محصولات عبارت است از:
اسکراب زردآلو: ST. IVE’S
نمک بدن: GLARIS
ماسک لایهبردار ذغالی و طلایی (کلاژنی و ۲۴ عیار): HAPPY LADY
ماسک نعنایی: PURE MINT
ماسک لایهبردار: CHARCOAL COLLAGEN
ماسکهای ورقهای HAPPY LADY با عصارههای ویتامین C، آلوئهورا و نعنا
ماسک ورقهای VC FRESH MIX AMPOUL MASK از همین برند
سازمان غذا و دارو هشدار داد که مصرف این محصولات به علت ترکیبات ناشناخته و احتمال آلودگی میتواند سبب التهاب، حساسیت یا آسیبهای پوستی شود.
همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این برندها در فروشگاهها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی سازمان یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.
این سازمان اعلام کرد با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، پیگیری و برخورد با عرضهکنندگان این محصولات در دستور کار قرار گرفته است.