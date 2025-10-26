پخش زنده
معاون سوادآموزی آموزشوپرورش استان چهارمحال و بختیاری از آغاز کلاسهای نهضت سوادآموزی از نیمه آبانماه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گفته وی این کلاسها امسال با رویکردی نوین و بهصورت کاملاً مدرسهمحور برگزار خواهند شد تا پیوند مؤثرتری میان سوادآموزی و نظام رسمی آموزشی ایجاد شود.
اسماعیلی افزود: در سال جاری، کلاسهای نهضت سوادآموزی بر پایه سیاستهای جدید وزارت آموزشوپرورش بهطور کامل «مدرسهمحور» اجرا میشوند.
معاون سوادآموزی استان با اشاره به تفاهمنامه میان وزارت آموزشوپرورش و معاونت آموزش ابتدایی افزود: کلاسهای سوادآموزی در فضای مدارس ابتدایی و با بهرهگیری از ظرفیت مدیریتی و آموزشی این مدارس تشکیل میشوند. این اقدام بهمنظور افزایش کیفیت یادگیری و ایجاد پیوند عمیقتر میان نظام رسمی و سوادآموزی صورت میگیرد.
محسن اسماعیلی افزود: تاکنون ۳۱ پایگاه مدرسهمحور سوادآموزی در استان شناسایی شده، اما آغاز فعالیت آنها مشروط به ابلاغ شیوهنامه اجرایی از سوی وزارت آموزشوپرورش است که پس از صدور، به مناطق تابعه ابلاغ خواهد شد.
به گفته او، نظارت بر نحوه برگزاری کلاسها نیز بر عهده مدیران مدارس ابتدایی قرار گرفته است تا ساختار نظارتی نهضت سوادآموزی چابکتر و کارآمدتر شود. با اجرای این طرح، فعالیتهای نهضت به «مدرسه» بهعنوان خانه اصلی خود بازمیگردد و کلاسها از نیمه آبانماه با شیوهای نوین آغاز خواهند شد.