افشای ماجرای فروش صندلیهای پزشکی در فضای مجازی در «کشیک سلامت» ، بررسی ممنوعیت تردد موتورسیکلتهای سنگین در تهران با برنامه «شهر امن» و روز پرستار با روایت عشق، ایمان و خدمت در برنامه «عصر خانواده» از شبکه های سیما تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب به موضوع حساس و جنجالی «فروش صندلی پزشکی در دانشگاههای داخلی از طریق کانالهای مجازی» میپردازد.
در این برنامه، دکتر بابک شکارچی، معاون فنی سازمان نظام پزشکی، به عنوان کارشناس مهمان حضور خواهد داشت و درباره ابعاد مختلف این پدیده، پیامدهای قانونی و اخلاقی آن و راهکارهای مقابله با چنین تخلفاتی گفتوگو میکند.
اجرای برنامه بر عهده مصطفی مصطفوی است و علاقهمندان میتوانند این گفتوگوی چالشی و تحلیلی را امشب ساعت ۲۰ از شبکه سلامت سیما تماشا کنند.
برنامه «شهر امن»
برنامه «شهر امن»، به بررسی تخلفات و ممنوعیت تردد موتورسیکلتهای سنگین در سطح شهر تهران میپردازد.
در برنامه روز دوشنبه، پنجم آبانماه، «حمید حمیدی»، سرکلانتر مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ، اقدامات پلیس در زمینه ساماندهی و برخورد با موتورسیکلتهای سنگین که بدون پلاک و مجوز در سطح شهر تردد میکنند، تشریح خواهد کرد.
برنامه «شهرامن» به تهیه کنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «پدرام ابدان»، روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «عصر خانواده»
همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، ویژهبرنامه زنده «عصر خانواده» روز دوشنبه ۵ آبان با حالوهوایی متفاوت از شبکه دو سیما پخش میشود.
در این ویژهبرنامه که از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ بهصورت زنده و در قالب جنگ ترکیبی روی آنتن میرود، ۲۰ زوج جوان دانشجو مهمان استودیو خواهند بود؛ زوجهایی که بهتازگی جشن ازدواج دانشجویی خود را برگزار کردهاند و از تجربههای نخستین روزهای زندگی مشترکشان میگویند.
در میان مهمانان این برنامه، هفت زوج از پرستاران جوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور دارند که با تکیه بر ایمان، ایثار و مهربانی، معنای واقعی «در کنار هم بودن» را در خانه و بیمارستان به تصویر کشیدهاند.
«عصر خانواده» در این روز ویژه، با آیتمهای شاد، گفتوگوهای صمیمی و حضور مهمانان سرشناس، تلاشی است برای بازتاب زیباییهای عشق در سایه خدمت و ایمان.
این برنامه محصول گروه خانواده شبکه دو به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی است.