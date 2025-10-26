به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین تجلیل از کبدی کاران شوشتر که در المپیک آسیایی جوانان بحرین افتخار آفرینی کرده بودند در کاروانسرای افضل شوشتر برگزار شد.

علیرضا زارع به عنوان مربی و محسن حمودی طریفی به عنوان ورزشکار از استان خوزستان در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور داشتند و به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

همچنین در این آیین از ۲ کتاب "کشتی قهرمانان داده محور" و "نقش ریکاوری در عمر ورزشی ورزشکاران" نویسنده دکتر هادی بهنود رونمایی شد.