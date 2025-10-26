پخش زنده
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه دانشجو محور محرک تحولات اجتماعی و فرهنگی است، گفت: تربیت دانشجو نقاد و مطالبهگر در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حسین حسینزاده با اشاره به پذیرش دانشجویان جدید در عرصه دانش اظهار کرد: دانشگاه خود را موظف به فراهم آوردن زمینه تربیت همهجانبه دانشجویان میداند و دانشجویان باید در آینده بار اصلی کشور و انقلاب را بردوش بکشند.
وی با اشاره به آماده بودن شرایط برای علمآموزی دانشجویان گفت: دانشجو در دانشگاه باید دغدغهای جز علمآموزی نداشته باشد و با وجود همه چالشهای اقتصادی تلاش کردیم فضای آرام و رو به رشد مبتنی بر اخلاق برای همه فراهم کنیم.
حسینزاده، درباره ایجاد رشتههای جدید در دانشگاه افزود: بسته به نیازهای روز کشور و استان تلاش داریم رشتههای جدید ایجاد کنیم که امسال ۹ رشته گرایش جدید براساس تحولات روز و نیازهای جامعه به مجموعه آموزشی اضافه شد.
وی، دانشجو را "محور تحولات اجتماعی و فرهنگی" خواند و اظهار کرد: امروز جوان ما نباید تکساحتی تربیت شود، بلکه باید در زمینههای مختلف هوشیارانه و مطالبهگرانه، مبتنی بر خلاقیت و فهم عمیق نسبت به پیچیدگیهای مسائل روز، کنشگری کند.
حسینزاده گفت: باید بتوانیم از طریق کرسیهای آزاداندیشی زمینه وفاق و همدلی و گفتوگو برای ایران اسلامی را فراهم کنیم و همه باید همدلانه برای ایران قوی تلاش کنیم.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: دانشجویان بهعنوان امانتی مهم و نسلی سرنوشتساز و آیندهساز در دانشگاه هستند و باید تلاش کنیم به درستی دانشجوی نواندیش، فعال، کنشگر و دانشمند تربیت کنیم.
حسینزاده با تبیین مدل تربیتی، خاطرنشان کرد: دانشجویان امروز باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب در سه ساحت "علم و مطالعه"، "تهذیب و خودسازی" و "ورزش و تربیت بدنی" کوشا باشند که این ۳ محور، عامل ساخت مدیر پیشرو و خودساخته است.