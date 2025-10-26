فراخوان جایزه ویژه خوزستان در چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی در ۱۰ بخش منتشر شد و هنرمندان و صاحبان اثر می‌توانند آثار خود را تا سی‌ام آبان ماه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی توسط معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با مشارکت و میزبانی استانداری خوزستان و با شعار «ایران ما میراث ما؛ میراث ما ایران ما» برگزار می‌شود.

این جشنواره در ۹ بخش شامل «بخش تلویزیونی و نمایش خانگی»، «بخش رادیویی»، «فیلم و سینما»، «نمایش»، «شعر و موسیقی»، «میراث‌بانان آینده»، «مکتوب»، «عکس» و «میراث دیجیتال» منتشر شده است.

بخش «جایزه میراث دفاع‌مقدس» نیز به فراخوان «جایزه ویژه خوزستان» جشنواره افزوده شده که شامل همه بخش‌های جشنواره است که در هر بخش به یک اثر با این مضمون جایزه تعلق خواهد گرفت.

امسال به‌دلیل میزبانی چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی از سوی استانداری خوزستان، «جایزه ویژه خوزستان» به برترین آثار در حوزه معرفی خلاقانه میراث فرهنگی به صورت استانی صرفا به آثار هنرمندان خوزستانی تعلق خواهد گرفت.

هنرمندان و صاحبان اثر می‌توانند تا سی‌ام آبان ماه ۱۴۰۴، با مراجعه به آدرس دبیرخانه (اهواز، خیابان امام‌شرقی، نبش سلطانی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، شماره تماس ۳۵۵۳۰۳۵۳ ـ ۰۶۱) یا ثبت اثر در سامانه جشنواره به نشانی https://ch-festival.mcth.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کسانی که از طریق سامانه ثبت‌نام می‌کنند، حتما گزینه «ساکن استان خوزستان هستم» را در پایان ثبت‌نام علامت بزنند.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی، سال گذشته به میزبانی شهر شیراز برگزار شد و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، زمستان امسال در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.