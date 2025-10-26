امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ساخت و راه اندازی بویلر‌های اصفهان در اراک

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴- ۱۶:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
روایت شکار هرمس ۹۰۰ به دست سرباز پدافند
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
جبران دو دهه ضرر یک بانک
جبران دو دهه ضرر یک بانک
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۴۰۴-۰۸-۰۳
خبرهای مرتبط

فناور‌های نانو و افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب نیروگاه‌ها با دو اقدام کلیدی

ساخت و راه‌اندازی بویلر‌های طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

برچسب ها: بویلر ، اراک ، اصفهان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 